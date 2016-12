Ronaldo regala un'isola a Jorge Mendes

Non l'avrà messa in lista nozze ma se la troverà tra i regali di un amico speciale per il suo matrimonio. Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, diventerà a breve proprietario di un'isola greca. Sarebbe infatti questo il regalo che CR7 avrebbe deciso di fare al suo agente per le nozze che si sono tenute domenica a Foz do Douro, in Portogallo. Lo scrive il portale Move Notícias secondo cui il costo varierebbe tra i 3 e i 50 milioni.