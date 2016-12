Ronaldo, ma che fai? L'asso del Real beccato mentre fa pipì per strada!

Beccato! La foto è del Daily Mail, inequivocabile: Cristiano Ronaldo mentre fa pipì per strada a Saint Tropez! Il fuoriclasse del Real Madrid, in vacanza in Francia è stato pizzicato mentre urinava dietro una macchina, appena uscito da uno dei locali più in della fomasa località della Costa Azzurr. CR7 non è però solo stato paparazzato ma anche visto e, di conseguenza, redarguito dalla polizia. Solo vebalmente, però. Ronaldo è apparso visibilmente imbarazzato ma si è poi riunito alla comitiva di amici proseguendo senza ulteriori incidenti la serata di festa.