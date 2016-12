Ronaldo: "La serie A è scesa di livello, ma per lo scudetto tifo Inter"

Nell'intervista Ronaldo ripercorre il suo passato in Italia, con le maglie di Inter e Milan: "Ho un affetto speciale per entrambe, però direi che i nerazzurri sono stati molto importanti per me. Cinque anni sono tanti, il mio cuore batte un po' più forte per l'Inter. Sono molto fiero della mia storia con loro, anche se la fine è stata traumatica".



E proprio sull'addio ai nerazzurri, Ronaldo ha chiarito: "Io non avevo chiesto di andare via, ma che non mi sarei più potuto allenare con Cuper. Moratti aveva deciso di non fare nulla e allora io ho scelto di andarmene via per continuare a essere felice. Hector con i suoi metodi di allenamento ci portava all'esaurimento fisico".



Uno sguardo anche a Calciopoli: "Non c'eravamo accorti di niente. La Juve era già forte in quegli anni. Non assegnare il rigore per fallo di Iuliano fu molto strano. Alla fine di quella partita ero molto nervoso perché ero sicuro di aver ricevuto la botta". E sul suo futuro: "Se un giorno potrò candidarmi come presidente della Fifa? Sono ancora giovane, non adesso".