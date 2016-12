Ronaldo in crisi con Rafa, Bartomeu stop a Neymar

Succede anche questo, nel mercato ai limiti dell'impossibile: che Ronaldo in crisi di vocazione con Rafa Benitez sia accostato -in tempi stretti- al Paris St Germain; e che su Neymar debba intervenire il presidente del Barcellona, Bartomeu, per dire che no, non lo cediamo perché sta bene qui. Il Manchester United è disposto avfare follie.

Cose da grandi di Spagna, con progetti mega-milionari e prospettive conseguenti. Esagerate.

Prendiamo Ronaldo. Un solo gol con l'avvento della nuova gestione di Rafa Benitez. Lui che segna, mediamente, un gol a partita e anche più e le gare del Real fin qui sono state sei, super-amichevoli comprese. Dicono: Ronaldo soffre i metodi di Rafa, la preferenza di Rafa per Bale, il modulo di gioco che "limita" gli spazi di libertà. Lo 0-0 d'esordio del Real col Gijon, poi, alimenta la voce della crisi. Di qui i rimbalzi di quotidiani spagnoli propensi a cavalcare la crisi Rafa-Cristiano. Con l'ombra del Paris St Germain che da tempo è disposto a tutto pur di arrivare a Ronaldo.

Caso-Neymar. 'Neymar non se ne andrà dal Barcellona'': lo ha assicurato, ai microfoni di Catalunya radio il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, nonostante l'offerta del Manchester United rimbalzata da Brasile e Inghilterra. ''Non se ne va, non vogliamo che se ne vada'', ha aggiunto. ''Anche se non gioca è un giocatore con una grande proiezione internazionale - ha proseguito Bartomeu - Neymar sta bene in questo club e vogliamo che resti qui. Presto discuteremo del rinnovo del suo contratto''. Il quotidiano spagnolo 'As' ricorda che ieri il sito brasiliano Globoesporte aveva scritto che lo United sarebbe disposto a sborsare 190 milioni di euro, che sarebbe la cifra fissata per la clausola rescissoria del brasiliano. Oggi il Sun sottolinea che tra cartellino, ingaggio e commissioni, l'affare salirebbe a 350 milioni.