22 febbraio 2016 Ronaldo dice Napoli: "Tifo per lo scudetto agli azzurri, il motivo è chiaro" Il retroscena: ""Nel 2007 volevo tornare allʼInter, ma tennero Adriano"

Accolto dagli insulti al ritorno a San Siro, Ronaldo ha detto la sua sul passaggio al Milan: "Quelli che mi hanno insultato sabato per me sono una minoranza. Ma non posso avercela più di tanto con chi non sa la verità: nel 2007 volevo tornare all'Inter ma preferirono Adriano", ha detto a La Gazzetta dello Sport. Poi alla Hall of Fame frecciata alla Juve: "Per motivi chiari vorrei che il Napoli vincesse lo scudetto"

"Lui disse che doveva parlare con Moratti, mi tennero in ballo più di una settimana perché il mio ritorno dipendeva dalla partenza di Adriano. E alla fine scelsero Adriano", ha aggiunto. "Chi ha sbagliato di più? Ognuno in questi casi è convinto di avere ragione, e in fondo capisco anche le ragioni di Moratti: per questo alla fine - ha spiegato il "Fenomeno" - bisogna perdonarsi. Io ci credevo forte, pensavo che avrebbe scelto me e non Cuper, e invece fu più forte Cuper. Ma credevo forte anche di poter tornare all'Inter dal Real, lo volevo molto". Infine, una dichiarazione d'amore: "Nella mia carriera ho avuto tre squadre più importanti di tutte le altre: il Corinthians, l'Inter e il Real Madrid. Questione di rapporti incredibili, più che di risultati sportivi".