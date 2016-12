Ronaldo a Blanc: "Giocate molto bene, mi piacerebbe lavorare con voi"

Cosa mai si saranno detti Cristiano Ronaldo e Laurent Blanc al termine di Real Madrid-Psg? Bocche cucite da parte dei diretti interessati, è il quotidiano francese Le Parisien a svelare il mistero. "Giocate molto bene, mi piacerebbe lavorare con voi" la parole che sarebbero uscite dalla bocca di CR7. Una frase che fa scattare l'allarme rosso in casa Real, visto che i parigini sono pronti a fare follie per portare il portoghese sotto la Tour Eiffel.

Se Florentino Perez se l'era presa con CR7 per alcune dichiarazioni a Kicker ("Lasciare il Real? Perché no?...), chissà come reagirà alla ricostruzione fatta dal Parisien sul colloquio tra l'asso portoghese e Blanc al termine del match del Bernabeu di martedì sera.



In attesa delle probabili smentite, sta di fatto che se la ricostruzione fosse vera il Psg è pronto a dare l'assalto al calciatore già a giugno, due anni prima della scadenza del contratto con il Real Madrid. Certo, la clausola rescissoria da un miliardo di euro è inavvicinable perfino per i ricchi sceicchi proprietari del Psg, ma se il calciatore dovesse davvero spingere per la cessione, ecco che i 120 milioni di euro messi sulla bilancia nell'ultima sessione estiva dai parigini potrebbero convincere Perez a cedere il suo gioiello. Perché trattenere un giocatore che vuole andarsene è controproducente, anche se si chiama Cristiano Ronaldo.