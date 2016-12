Ronaldinho come Rivaldo: futuro in Angola?

11:04 - Sulle orme del connazionale Rivaldo, che nel 2012 giocò una stagione con la maglia del Kabuscorp, il futuro di Ronaldinho potrebbe essere in Angola. Ne è sicuro Bento Kangamba, il presidente del club angolano. "È sicuro - ha annunciato alla tv pubblica locale -. Stiamo ancora trattando gli ultimi dettagli, Ronaldinho dovrà prima concludere il suo contratto con il suo attuale club e poi si unirà a noi a giugno. L'ho cercato perché voglio qualità".

Fanno sul serio in Angola, tanto che il presidente Kangamba lo ha annunciato alla tv pubblica. Per ora dall'entourage del brasiliano non trapela nulla, ma se così fosse non c'è dubbio che l'ex fuoriclasse del Barcellona chiederà consiglio all'amico ed ex compagno di Nazionale Rivaldo. L'Extraterrestre venne ingaggiato nel dal Kabuscorp ormai agli sgoccioli della sua carriera e concluse la sua avventura africana con un bottino di 11 gol in 21 partite.