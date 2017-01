"Ovviamente - ha aggiunto - allenare può essere molto bello. Certamente per me è stata un'opzione, ma avevo appena lasciato il calcio, avevo tante cose che mi passavano per la testa e mi sembrava folle. Poi ho capito che non sarei stato più attivamente nel settore, adesso infatti commento le partite in tv. Vincere un titolo dopo un lungo lavoro è una sensazione incredibile. Magari lo farò un giorno, c'è ancora tanto tempo. Forse farò qualcosa con mio fratello, è nei miei progetti. Ma non adesso, sono molto felice di come va la mia vita ora".