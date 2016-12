Romania, Piturca lascia la panchina. Arriva Zenga?

15:36 - Nella già lunga schiera di italiani alla guida di Nazionali estere potrebbe aggiungersi anche Walter Zenga. L'ex portiere azzurro, che lo scorso 15 maggio era stato esonerato dalla panchina dell'Al-Jazira, è in corsa per diventare il nuovo ct della Romania al posto di Vitor Piturca. Quest'ultimo ha accettato l'offerta di un'altra formazione araba, l'Al Ittihad. Zenga dovrà invece superare la concorrenza di Cosmin Contra.

Difficile stabilire un favorito tra i due aspiranti ct. Contra, ora tecnico del Getafe, vanta 15 anni da terzino (dal 1995 al 2010) nella Nazionale romena, ma anche Zenga ha dalla sua una cospicua esperienza (in panchina) in Romania, oltre che una carriera da allenatore molto più longeva del concorrente. Tra il 2002 e il 2007 ha guidato nell'ordine National, Steaua e Dinamo Bucarest, prima della parentesi siciliana a Catania e Palermo e del successivo trasferimento in Arabia (Al Nassr e Al Nasr prima, Al Jazira fino a cinque mesi fa).

Insomma, mentre Zenga punta al suo primo incarico da commissario tecnico dopo aver lasciato il paese saudita, percorso del tutto inverso per Piturca, che ha dato l'addio alla Nazionale per accettare all'Al Ittihad un contratto biennale da 5 milioni di euro. Se la Federazione romena accetterà la sua candidatura, l'italiano dovrà dar seguito alla buona partenza dei transilvani nelle qualificazioni alla fase finale di Euro 2016 e centrare così un traguardo che la Romania ha raggiunto una sola volta nelle ultime tre edizioni.