Romania, incredibile Ze Maria: due esoneri in una settimana

15:55 - E' duro il mestiere dell'allenatore e se ne è accorto sulla sua pelle Ze Maria, un passato in Italia con le maglie di Perugia, Parma e Inter. L'ex terzino brasiliano, assunto a gennaio dal club romeno del Ceahlaul Piatra Neamt, ha stabilito il poco edificante record di essere esonerato due volte in una settimana: mercoledì scorso il primo esonero, il giorno dopo la riassunzione, poi sabato il definitivo addio dopo la sconfitta contro il Botosani.

Ze Maria era stato chiamato a gennaio dal patron del Ceahlaul Piatra Neamt, l'italiano Angelo Massone, per risollevare le sorti del club romeno in piena zona retrocessione. Il 41enne brasiliano, però, non è riuscito a dare la svolta (la squadra è 16a a 6 punti dalla salvezza) e, dopo lo 0-0 contro il Gaz Metan, il patron ha deciso per l'esonero.



Passate 24 ore Massone è tornato sui suoi passi e, come riporta il Daily Mail, ha scelto di dare una nuova chance a Ze Maria. Il Ceahlaul, però, sabato scorso ha raccolto l'ennesima sconfitta stagione (0-2 contro il Botosani) e l'ex terzino del Perugia è stato nuovamente cacciato. Questa volta definitivamente, visto che il club romeno ha assunto il serbo Vanya Radinovic, quarto allenatore di una stagione davvero travagliata.

ZE MARIA: "TRATTATI COME SCHIAVI"

Ai microfoni di Gazzetta.it, Ze Maria si sfoga e attacca duramente il suo ex presidente, Massone. "Si era parlato di un progetto a lungo termine e di voler costruire qualcosa di importante. Invece sono stato preso in giro da un presidente che tratta i giocatori come fossero schiavi e sostiene che vada usato il pugno di ferro "perché sono rumeni" - il racconto dell'allenatore brasiliano - che ha fatto promesse su promesse senza però mantenerne neanche una e che alla fine ha rotto un giocattolo di cui tutti parlavano bene probabilmente solo per gelosia, perché non sopportava di non vedere il suo nome sui giornali".