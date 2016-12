Romania: 4 espulsioni e 11 ammonizioni per la squadra di Mutu

Un po' più di autocontrollo, forse, non guasterebbe. Nella prima giornata dei playoff della Liga rumena (la Serie A della Romania), nel corso del match tra Targu Mures e Pandurii l'arbitro ha ammonito nove giocatori dei padroni di casa: in pratica, quasi una squadra intera compreso il portiere. E se non è un record, poco ci manca visto che la squadra ha chiuso la gara con sette uomini: quattro giocatori, infatti, sono stati espulsi.