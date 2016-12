Roma, Zeman difende Totti: "Dispiace vederlo infreddolito in panchina"

Zdenek Zeman ha parlato del momento no della Roma e di Totti, rimasto mestamente in panchina contro la Juve e mai utilizzato da Spalletti. "Totti è grande e vaccinato. Dispiace non vederlo in campo e vederlo infreddolito in panchina - ha detto a Premium Sport -. Se sta lì sa di potere dare qualcosa, bisogna gestirlo diversamente". Sulla squadra: "La Roma ha le potenzialità, ma nelle ultime partite non ha dato soddisfazioni a pubblico e società".