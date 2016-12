Roma, Zanzi: "Bella sfida col Real, rispetto ma non paura"

"Con il Real sarà una bella sfida: abbiamo rispetto per tutti, ma paura di nessuno". Così il Ceo della Roma Italo Zanzi ha commentato l'esito del sorteggio di Nyon a Premium Sport. "Saremo pronti ad affrontare Cristiano e i blancos perché vogliamo fare bene in Champions come in Serie A. Szczesny? È un portiere fantastico, sempre attento e concentrato. I tifosi? Abbiamo bisogno del loro supporto, sarebbe bellissimo avere l'Olimpico pieno".