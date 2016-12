Roma, Walter Sabatini resta: pressing Chelsea su Nainggolan

Sabatini nei mesi scorsi aveva chiesto alla società di rescindere il contratto in scadenza tra un anno, ma non aveva mai ricevuto la liberatoria dal club. Poi nelle ultime settimane il ripensamento decisivo, favorito soprattutto dall'ottimo rapporto instaurato con Luciano Spalletti , che si era esposto in prima persona chiedendo al presidente di trattenere il ds. A conferma della decisione ormai presa da Sabatini anche la decisa virata del Bologna , che lo aveva corteggiato a lungo, su Alberto Bigon .

Sarà dunque ancora Sabatini a tirare i fili del mercato giallorosso, che in questi giorni comincia ad entrare nel vivo. Proseguono infatti i contatti tra Roma e Chelsea per Radja Nainggolan, per il quale la scorsa settimana i Blues hanno offerto 35 milioni di euro più bonus. La distanza con la richiesta dei giallorossi (45 milioni) resta molto importante, ma il club di Abramovich potrebbe accettare di inserire nell'affare come contropartita due giovani che alla Roma piacciono molto: Charly Musonda e Andreas Christensen.

Il primo, con il contratto in scadenza nel 2019, è un esterno d'attacco belga di origini zambiane, che nei sei mesi in prestito al Betis ha mostrato ottime qualità. Il secondo è un difensore centrale che ha già esordito nella nazionale danese e che quest'anno ha giocato in prestito al Gladbach. Discorsi già avviati il mese scorso e destinati a proseguire nelle prossime settimane: come quello con il Manchester United, che per avere Nainggolan è disposto a mettere sul piatto il connazionale Fellaini più un conguaglio economico.

Sul fronte terzino, intanto, continua il corteggiamento dei giallorossi al granata Bruno Peres, pupillo di Spalletti: secondo 'Tuttosport' il club capitolino avrebbe offerto come parziale contropartita il cartellino di Iago Falque, che sicuramente lascerà Trigoria durante la sessione estiva.