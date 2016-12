Roma, vittoria tra le polemiche a Udine 

16:38 - La Roma inizia il 2015 vincendo tra le polemiche: 1-0 all'Udinese grazie a un gol fantasma di Astori al 17'. Neanche le immagini tv riescono a chiarire il dubbio, ma l'arbitro Guida convalida scatenando la furia dei bianconeri. Partita decisa da un episodio dubbio e i giallorossi sono così a un solo punto dalla Juventus che resta capolista. All'85' ancora polemiche: l'Udinese chiede un rigore per un intervento sporco di Emanuelson su Kone.

LA PARTITA

Il gol di Astori riapre un eterno dibattito, quello della tecnologia nel calcio. Minuto 17: il difensore tutto solo dentro l'area devia di testa la punizione di Totti, la palla sbatte sulla traversa e poi tocca terra (dove?) prima della presa di Karnezis. Una quindicina di secondi e Guida convalida il gol tra l'esultanza giallorossa e le proteste bianconere. L'attesa in cui l'arbitro si confronta con la sua terna grazie all'auricolare per decidere su una manciata di millimetri: neanche le immagini della tv riescono a chiarire il dilemma. E allora siamo sempre qui: serve la goal line technoloy. Grazie a Tavecchio forse diventerà realtà a partire dalla prossima stagione. In Inghilterra c'è già e ha dimostrato la sua utilità, la Germania ha dato il suo ok per adeguarsi e anche il presidente della Figc si è già mosso.

Un gol che farà discutere perché può valere il campionato. Si tornerà a parlare del "sistema", quale poi, chissà. Il dibattito è già aperto e chiama in causa tutti i tifosi e non solo. Il popolo bianconero, quello della Juve e quello dell'Udinese, grida già allo scandalo. Una decisione che sicuramente farà esplodere nuovamente, dopo lo sfogo contro il Milan, il patron dei friulani Giampaolo Pozzo che già alla vigilia aveva un sentore. E' proprio di oggi l'intervista "beffa" al Corriere dello Sport in cui chiede a gran voce la moviola: "Così più giustizia, basta con gli errori. Ora dobbiamo aiutare gli arbitri".

All'85' un altro episodio a caricare di polemiche il match. Il neo entrato Emanuelson scivola da dietro in area e atterra Kone. Tutto il Friuli chiede a gran voce il rigore (il vice Stankovic viene espulso per proteste), ma Guida fa proseguire. L'olandese interviene sul pallone, ma in modo scomposto. Il clima si surriscalda, volano cartellini gialli ma la Roma resiste all'assedio bianconero sprecando con Florenzi anche il gol del possibile 2-0.

Tre punti importantissimi per la Roma conquistati con il dubbio che macchia una prestazione di per sé non esaltante. Ritmi bassi per gran parte dei novanta minuti e occasioni da gol con il contagocce. Rudi Garcia ha schierato a sorpresa Totti, ma senza la velocità di Gervinho (impegnato in Coppa d'Africa) il gioco ne ha risentito. Pochi spunti sulle fasce con Iturbe e Ljajic sotto tono. L'attacco ha creato poco, mentre il centrocampo e la difesa hanno retto bene. Inizia bene il 2015 di Kevin Strootman schierato titolare per far rifiatare Nainggolan in vista del derby. L'olandese è totalmente recuperato dall'infortunio e questa è sicuramente la notizia più bella della giornata per i giallorossi. Notizia che passerà però in secondo piano: c'è da discutere sul gol-non gol di Astori. Anche questo è il calcio, in Italia.



LE PAGELLE

Totti 6 - Assist della vittoria e poco altro. Parte titolare a sorpresa, poi Rudi Garcia lo richiama in panchina dopo un'ora gestendolo in vista del derby con la Lazio. Gli manca il gol.

Di Natale 5,5 - Anche l'altro bomber della partita rimane a secco. Gioca una partita di sacrificio, si mette a disposizione dei compagni che però non parlano la sua stessa lingua.

Strootman 6,5 - Rimane in campo fino al triplice fischio e lo fa con autorità. Si riprende il suo posto e d'ora in poi sarà l'uomo in più di Rudi Garcia. A maggior ragione adesso in cui Keita è impegnato in Coppa d'Africa.

Astori 6,5 - Il gol (?) e nessuna sbavatura in difesa. Anche lui pienamente recuperato lanciato verso un 2015 da protagonista.





IL TABELLINO

UDINESE-ROMA 0-1

Udinese (3-5-1-1): Karnezis 6; Danilo 6, Domizzi 6, Piris 6; Widmer 6, Allan 5,5, Guilherme 5,5 (36' st Bruno Fernandes sv), Kone 5,5, Gabriel Silva 5 (23' st Pasquale 6); Geijo 5, Di Natale 5,5 (23' st Thereau 5,5). A disp.: Brkic, Scuffet, Belmonte, Bubnjic, Hallberg, Jaadi, Jankto, Vutov. All.: Stramaccioni 5

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Maicon 6 (21' st Torosidis 6), Manolas 6,5, Astori 6,5, Holebas 6; Pjanic 6, De Rossi 6, Strootman 6,5; Iturbe 5,5, Totti 6 (22' st Florenzi 5,5), Ljajic 5,5 (37' st Emanuelson 5). A disp.: Lobont, Skorupski, Yanga-Mbiwa, Somma, Cole, Paredes, Nainggolan, Destro, Borriello. All.: Garcia 6,5

Arbitro: Guida

Marcatori: 17' Astori

Ammoniti: Di Natale (U); Maicon, Pjanic, Astori, Torosidis, Emanuelson (R)

Espulsi: all'85' il vice allenatore dell'Udinese Stankovic per proteste