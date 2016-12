Roma, Vermaelen: "Non vedo l'ora di cominciare"

Thomas Vermaelen ha parlato per la prima volta da giocatore della Roma. "Sono molto felice. Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida - ha detto - E' un nuovo inizio per me in un paese nuovo, e non vedo l'ora di iniziare". Arrivato dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, il difensore ha voglia di riscatto dopo una stagione molto al di sotto delle aspettative.

"Sono arrivato da un giorno, non conosco bene tutta la squadra. L'obiettivo è comunque di fare il meglio possibile in campionato, vincere quante più partite - ha aggiunto Vermaelen nell'intervista rilasciata al sito ufficiale della Roma- Ci sono diverse buone squadre, non sarà facile, ne parleremo con i ragazzi e con il mister su quali sono esattamente gli obiettivi".



Il giocatore belga ha avuto modo di incontrare per la prima volta il tecnico Luciano Spalletti. "L'ho visto brevemente stamattina, non abbiamo parlato molto, mi ha dato il benvenuto nel club, mi ha detto che è felice di avermi in squadra, e presto approfondiremo il discorso tattico - ha sottolineato - ovviamente già lo conoscevo anche se non personalmente, so dove ha lavorato ma non so ancora esattamente come intende giocare. Avremo modo di parlare su come vuole che giochi io e la squadra".