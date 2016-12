Roma, Vermaelen e quel rosso col Porto: "Delusione incredibile"

"Non è stata una bella partenza per me. Ero felice perché avevo la possibilità di giocare in Champions League ed essere espulso prima della fine dell'intervallo è stata una delusione incredibile. Ho sbagliato io, ho preso due gialli, non mi capita spesso di essere ammonito e prendere una doppia ammonizione, quindi ero davvero deluso". Il difensore della Roma Thomas Vermaelen ha commentato così il difficile impatto con la sua nuova squadra.