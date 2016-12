Roma, Vainqueur: "Spalletti ci ha trasmesso la voglia di vincere"

Luciano Spalletti ha nettamente cambiato in positivo la stagione della Roma , dopo un avvio non certo esaltante con Garcia. William Vainqueur ha elogiato il tecnico di Certaldo in un'intervista a Radio Roma: "Spalletti ci ha trasmesso la voglia di vincere, è un grande allenatore, dà senso a ogni partita. Ogni volta le sue direttive sono diverse: ci chiede di giocare a 2-3 tocchi, con velocità, profondità e verticalizzazione".

I giallorossi al ritorno dalla sosta sono attesi in campionato dal derby contro la Lazio. "Adesso tanti giocatori sono con le Nazionali e aspettiamo che tornino per continuare la nostra serie positiva", dice Vainqueur, tornato ad allenarsi a Trigoria insieme a pochi compagni per via dei 14 elementi della rosa convocati dalle rispettive Nazionali. "All'andata abbiamo vinto il derby 2-0, anche se lo stadio era semideserto e l'atmosfera era molto pesante sia allo stadio che nei giorni precedenti alla partita, ma poi abbiamo vinto e siamo stati molto contenti", ha concluso il centrocampista giallorosso.