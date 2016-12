Roma, Vainqueur insultato su Twitter da un tifoso laziale. Poi il perdono

La gioia di William Vainqueur per la vittoria nel derby contro la Lazio è stata rovinata da uno spiacevole episodio. Dopo aver postato una foto con i compagni dallo spogliatoio della Roma per celebrare il 4-1, il francese è stato chiamato "scimmia" sui social network. "Non sapevo come si dicesse in italiano, ringrazio questo tifoso della Lazio #NotoRacism". Poi le scuse del ragazzo, accettate da Vainqueur: "Ma non farlo più".