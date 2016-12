Roma, una macchina da gol: obiettivo scudetto

Dopo un avvio non facile in campionato (8 punti in 5 gare), la Roma comincia a risalire in classifica e si candida come seria e concreta pretendente allo scudetto. La squadra di Garcia , che negli ultimi otto giorni ha spazzato via il Carpi per 5-1 e il Palermo per 4-2, è il miglior attacco del campionato (17 gol) e ha ritrovato un Gervinho decisivo, a segno per quattro volte in una settimana tra Serie A e Champions.

LE STATISTICHE- Quello di Pjanic è stato il gol più veloce segnato finora in questo campionato, dopo 108 secondi.

- Era dal novembre 2012 che Pjanic non segnava in due partite di fila in campionato.

- Tre gol e tre assist per il bosniaco nelle ultime cinque presenze in A.

- Florenzi ha trovato gol e assist nella stessa partita per la terza volta in campionato.

- Due reti nel quarto d'ora iniziale di partita

– i giallorossi non avevano ancora segnato in questo intervallo di tempo nel campionato in corso.

- I giallorossi vanno in gol da 18 partite consecutive in campionato: si tratta della striscia realizzativa più lunga attualmente in A.

- Era dal febbraio 2014 che Gervinho non trovava il gol in tre partite consecutive con la Roma (tutte le competizioni).

- Due legni colpiti da Vazquez in questo campionato, nessun giocatore ne ha presi di più.

- Quattro assist per Vazquez in questo campionato, più di ogni altro giocatore.

- La Roma ha tenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 11 partite di campionato.

- Alberto Gilardino ha realizzato 11 gol contro la Roma finora: solo all'Udinese (15) ha segnato di più nel massimo campionato.

- Quattro gol per lui nelle ultime tre presenze in A contro i giallorossi (una doppietta).

- Per la Roma miglior attacco del campionato con 17 reti.

- Era dal maggio 2013 che il Palermo non perdeva quattro partite consecutive in Serie A.