Roma, un giovedì da leoni

18:14 - Giovedì 12 febbraio: a tinte giallorosse, può essere (lo è) un giorno speciale, per Garcia e Pallotta, per la squadra e la società. I tre punti di Cagliari sono serviti per ripartire, e quello che accadrà domani significa molto. La società conclude l'operazione di rifinanziamento da 175 milioni di euro; De Rossi (già oggi in campo) farà il test per sciogliere ogni dubbio sul suo rientro, e dai trionfi africani tornerà Gervinho e si porterà appresso Doumbia.

Questa è la cornice di un giorno, appunto, davvero speciale a casa-Roma. La Juventus lontana 7 punti, la corsa in Europa League che sta per cominciare e la squadra che ritrova un giocatore fondamentale per lo schema-Garcia (Gervinho) e quel Doumbia che sempre Garcia, il giorno del congedo da Mattia Destro, aveva definito "ne arriva uno più forte di Destro".

Sul conto-societario, il Sole 24Ore oggi riporta i dati del closing dell'operazione di rifinanziamento da 175 milioni: 120 milioni di utili per ripianare il debito pregresso e 55 milioni per le spese correnti. I fondi chiamati a sostenere il club avranno come capofila Godman Sachs.

MA TOTTI E' ANCORA KO

In mezzo a buone notizie, una che buona non è. Nel senso che capitan Totti è alle prese con un attacco influenzale, non si è allenato e la prospettive di un suo impiego per Roma-Parma non sono positive.