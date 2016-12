8 luglio 2016 09:58 Roma, ufficiale Mario Rui "Sarà una grande stagione" Primo giorno a Trigoria per il difensore, che arriva in prestito con obbligo di riscatto

La Roma ha annunciato l'ufficialità di Mario Rui, che arriva in prestito oneroso fino al 30 giugno 2017 con obbligo di riscatto. "Sono arrivato in un top club a livello mondiale quindi le sensazioni sono bellissime. L'impatto è stato molto positivo - ha detto il difensore dopo il primo giorno a Trigoria - Speriamo di raggiungere tutti gli obiettivi. Sono convinto che quest'anno sarà una grandissima stagione per tutti noi. Totti, che emozione".

"Spalletti mi ha salutato e mi ha dato il benvenuto nella squadra. Ora comunque andiamo in ritiro e quindi avremo modo sicuramente di parlare di più - ha proseguito Mario Rui, che indosserà la maglia numero 22, in un'intervista a Roma Tv - Paredes e Skorupski mi hanno poi parlato benissimo dei tifosi e della città e quindi sono molto contento anche perché mi hanno aiutato a capire l’ambiente. Io darò il 100% e cercherò di fare il meglio per questa squadra. Sarà bellissimo avere dei campioni in squadra: sono sicuro che mi daranno tanto e che saranno determinanti per raggiungere gli obiettivi di gruppo".