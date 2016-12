Roma, tutti sotto esame. Con De Rossi più carattere

Il tentativo di "normalizzare" - almeno dialetticamente - la debacle del Camp Nou , è ufficialmente tramontato. Alla radio di casa, il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni non usa metafore: " La partita di Barcellona può essere definita solo imbarazzante : per questo, chiediamo scusa ai tifosi". Altrettanto netta, però, è la conferma di Rudi Garcia : "Le verifiche interne - prosegue Baldissoni - sono continue, stavolta avevamo più argomenti da trattare. Ma è assurdo dover ripetere ogni settimana che l'allenatore non è in discussione . Alla lunga, ognuno sarà responsabile dei risultati che porterà".

Il primo da cogliere, si chiama Atalanta e la Roma fragile delle 31 reti subite in 18 incroci stagionali, ritrovando De Rossi, potrà sentirsi più protetta. Smaltito il rischio di ricadute muscolari, Daniele è pronto a garantire supporto ai centrali di difesa - a proposito, Castan, nella seduta odierna, cercherà di superare del tutto le resistenze di Garcia - e, al tempo stesso, a liberare Pjanic dagli obblighi di copertura.

Senza contare la personalità, latente a Barcellona, che il capitano porta in dote. Il carattere non manca anche a Strootman e da qualche ora l'attesa del mondo Roma sembra meno lunga. "Calciare di nuovo la palla fa sentire bene", twitta l'olandese operatosi per la terza volta al ginocchio. Nel prossimo mese Kevin si concentrerà sul recupero atletico, con l'obiettivo di rientrare in corsa per la fine di gennaio. Ma se la tabella di marcia di Strootman va - gioco forza - aggiornata, basterà attendere domenica per sapere se Dzeko andrà a segno per la quinta volta di fila.

Con la probabile presenza di Iago e Iturbe nel tridente, serve però una Roma che giochi molto di più per Edin, a cui nessuno ha servito direttamente il poker. Diversamente, ricordare che l'unica cinquina di fila di Dzeko coincise con lo scudetto del Wolfsburg, rischia di restare un mero esercizio statistico.