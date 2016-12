Roma tra le 25 squadre più tecnologiche del mondo

I tifosi sognano una Roma nell'elite dello sport mondiale. Un obiettivo che la società ha centrato ma su un altro campo quello della tecnologia. La squadra è entrata nella classifica delle 25 società più brave stilata dal portale Sport Techie piazzandosi in 13/a posizione . Un riconoscimento che va oltre al calcio. Con la Roma ci sono infatti solo Bayern Monaco e Manchester City . In graduatoria tante franchigie americane di baseball, football e basket.

A conquistare i gradini più alti del podio ci sono proprio tre società di pallacanestro Nba. Con i Sacramento Kings davanti a Golden State Warriors e Atlanta Hawks. I giallorossi, sottolinea Sport Techie, a cominciare dalla fine del 2015 hanno rinnovato completamente il portale ufficiale utilizzando il sito di social news, Reddit. Le migliorie apportate a livello online - tra cui una nuova piattaforma video, statistiche aggiornate in tempo reale sulle partite della squadra, nuove funzionalità social - abbinate allo sbarco su WeChat, l'app per smartphone più popolare in Cina, hanno permesso alla Roma di scalare posizioni ed entrare in classifica.