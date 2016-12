Roma, Totti: "Voglio scudetto e record di Piola"

10:21 - La Roma torna in campo contro il Sassuolo conoscendo già il risultato della Juventus. A caricare il gruppo giallorosso in vista della sfida con i neroverdi ci pensa il capitano Francesco Totti che, rispondendo ai lettori del Corriere dello Sport, non ha timore a fare proclami: "Voglio il record più bello, posso raggiungere Piola per numero di gol. La Roma crede allo scudetto, siamo la squadra più propositiva d'Italia e anche in Europa".

L'obiettivo del capitano giallorosso, arrivato a 237 gol in campionato, è dunque quello di superare i 274 centri di Piola: "Sarei bugiardo se dicessi che non ci ho mai pensato. So che sarà difficile, ma non pensavano nemmeno arrivassi alla quota di oggi". Mercoledì prossimo la Roma sarà impegnata nel big match Champions con il Manchester City che vale la qualificazione: "Raggiungere gli ottavi in una competizione così e in un girone così difficile sarebbe un traguardo eccellente e una grande soddisfazione per noi giocatori, la società e voi tifosi". Un pensiero doveroso va infine a Castan, operato alla testa per la rimozione di un cavernoma: "Si merita tutto l’affetto che sta ricevendo perché è un bravissimo ragazzo oltre che un campione. Siamo sicuri che supererà brillantemente questo momento di difficoltà e noi lo aspettiamo presto".