Roma, Totti titolare a Empoli per aiutare Spalletti

Una sorta di quiete dopo la tempesta è quella che si respira a Trigoria da qualche giorno. Del litigio Totti-Spalletti nessuno vuole parlare e a far dimenticare i fischi al tecnico si è messo il 5-0 al Palermo. Il campionato ora dice Empoli , là dove Spalletti non ha mai vinto alla guida della Roma e Totti, salvo ulteriori cataclismi, ci sarà da titolare. Quella di sabato può essere l'occasione giusta per stemperare la tensione.

L'indiscrezione arriva dal Corriere della Sera che parla dell'intenzione di Spalletti di lanciare il numero 10 della Roma alle spalle di Dzeko, approfittando delle difficoltà di formazione dell'Empoli. Un modo diretto per sotterrare l'ascia di guerra, ma anche il naturale proseguio delle intenzioni di Spalletti di rilanciare a piccole dosi Francesco Totti. Con una settimana di ritardo, visto il caos, si dovrebbe quindi vedere dall'inizio una coppia d'attacco che il tecnico ha in mente da diverso tempo anche per aiutare Dzeko a trovare continuità in zona gol.



A supportare la Roma, invece, è attesa un'invasione di giallo e rosso a Empoli. Sono quasi 5mila gli ospiti che coloreranno il Castellani per aiutare Spalletti a raccogliere per la prima volta i tre punti su un campo sfortunato da avversario.