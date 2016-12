Roma, Totti si sfoga: "Sto bene e voglio giocare. Brutto finire così"

Francesco Totti si sfoga: "Mi sento ancora un calciatore e voglio giocare, l'infortunio è alle spalle: se sto fuori è solo per scelta tecnica. La panchina mi fa male, capisco che alla mia età si giochi meno ma finire la carriera così è brutto per l'uomo e per quanto dato alla Roma - ha detto a Rai Sport - Spalletti ? Con lui buongiorno e buonasera... Speravo che le cose lette sui giornali me le dicesse in faccia. Contratto? Voglio correttezza".

Totti parla con amarezza della sua lontananza dal campo. "Così non riesco a stare, la panchina mi fa male, capisco che alla mia età si giochi meno: ma finire la carriera così è brutto per l'uomo e per quanto dato alla Roma". Una battuta anche sul presidente Pallotta: "Lo aspetto per il contratto, scade a giugno, valuterò. Mi aspetto correttezza e che mi dicano quale è la realtà delle cose". Ancora su Spalletti: "Lo stimo sia come persona che come allenatore. Dirò alla società di tenerlo in considerazione anche per il futuro".