Roma-Totti: si parla di rinnovo per un altro anno

Mai fermarsi per rimanere nella storia del calcio italiano. Francesco Totti c'è già da tempo e ormai sta per iniziare la sua stagione numero 24 in giallorosso. Con la società sta parlando del rinnovo per un altro e in quel caso eguaglierebbe Paolo Maldini, che con il Milan si è fermato a 25. Da quest'anno Totti non avrà il posto fisso, ma potrà fare rifiatare Dzeko o sbloccare le partite più ostiche. Sempre con la 10 sulle spalle.