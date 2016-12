11 settembre 2016 12:13 Roma, Totti: "Se sto così, perché dovrei smettere?" Francesco: "Come si fa essere decisivi anche a 40 anni? La testa è fondamentale"

Francesco Totti campione infinito. Al capitano giallorosso è bastato un solo tempo per decidere la partita contro la Samp, regalando prima un assist a Dzeko e poi firmando il 3-2 finale su calcio di rigore. "Come si fa essere decisivi anche a 40 anni? La testa è fondamentale e ti aiuta in tutto - ha spiegato a 'Serie A Live' -. Sto vivendo serenamente e quotidianamente quest'ultimo anno da calciatore. Poi se sto così perché dovrei smettere?"

Francesco, dunque, sembra aver accettato questo nuovo ruolo. "Quello che contava oggi era ribaltare la partita perché non era semplice - ha spiegato ai microfoni di Premium Sport -. Abbiamo avuto un grande spirito e un grande orgoglio". Ma qual è il segreto di questa eterna giovinezza? Totti non ha dubbi: "La testa è fondamentale e ti aiuta in tutto e poi anche la serenità che mi trasmette la mia famiglia. Quando stai bene con la testa poi in campo si vede".