Roma-Totti, Pallotta cambia idea: rinnovo vicino

Come riporta Il Corriere dello Sport, per l'ufficialità bisogna aspettare i prossimi giorni, forse anche la prossima settimana. Mauro Baldissoni, dg della Roma, rientrerà in Italia già domani ma per l'annuncio si attende una situazione mediaticamente di grande impatto. Così 20 anni dopo il primo contratto (settembre 1996, presidente era Franco Sensi), Totti si appresta a firmare l'ultimo. Poi, per lui è già pronto un posto da dirigente.