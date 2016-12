Roma, Totti: "Mai chiesto di cambiare il contratto"

"Voglio chiarire una cosa: io non ho mai chiesto di cambiare il mio contratto. Proprietà, società e io siamo sempre stati in sintonia. Non sono mai stato e mai sarò un problema per la Roma". Parola di Francesco Totti con un post sul suo blog ufficiale. "Applaudirò dal campo, dalla panchina e dalla tribuna i calciatori che indossano e indosseranno questa maglia. Per questa squadra ho sempre desiderato e sognato il meglio".