Roma, Totti: "I tifosi sono il nostro motore"

Poi ha aggiunto: "Adesso godiamoci il secondo posto, per il secondo anno consecutivo, che è un traguardo minimo ma non è comunque scontato e l'anno prossimo ci riproveremo".

L'obiettivo per la prossima stagione è tornare a competere alla pari con la Juventus: "Ora come ora sono più forti e bisogna ammetterlo e lo hanno dimostrato anche in Champions League. Noi tutti società, allenatore e giocatori dobbiamo lavorare per accorciare questo divario".

Per farlo Totti confida nel lavoro sul mercato del direttore sportivo Walter Sabatini: "Io ho sempre detto che più giocatori forti ci sono in questa squadra e meglio è. Non so quale potrebbe essere, ma spero che il mercato ci faccia avvicinare alla Juventus. Dobbiamo fidarci del lavoro di Sabatini".

Sul suo utilizzo e sul rapporto col tecnico Garcia il capitano ha spiegato: "Io e mister Garcia abbiamo un rapporto eccellente. E' un tecnico che parla molto con tutti ed è bravo e preparato. Sul mio impiego in campo decide lui. Io mi sento bene e sono a disposizione. Primi o secondi tempi, l'importante è che vinca la Roma. Tutti siamo utili e nessuno deve essere indispensabile. Io faccio il mio lavoro, penso di farlo bene e seriamente e mi sento apprezzato".

Totti non si esprime sul futuro e non rimpiange di non aver mai lasciato la Roma: "E' ancora presto per parlare di quando smetterò anche se sono consapevole che prima o poi succederà. Io ho scelto di legare la mia carriera alla squadra e alla città che sento mie e che amo".

In chiusura una parola per i supporter giallorossi: "I tifosi della Roma sono sempre il motore che spinge tutti noi, dal Presidente, a chi lavora in società, ai giocatori. Tutti noi".