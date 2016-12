Roma, Totti: "I miei gol devono unire, non dividere"

Nessuna polemica e profilo basso. Dopo la doppietta contro il Torino e a due giorni dal match col Napoli, Totti torna a parlare e lo fa attraverso il proprio sito ufficiale: "I miei gol sono serviti a far vincere la squadra e la società che amo da sempre - scrive il capitano -. Questo deve unire e non dividere. Lunedì ci sarà una grande partita e per me conta solo gioire con i miei compagni, l’allenatore, la società e i nostri tifosi unici".

LE PAROLE DI TOTTI"La Grande Bellezza di Roma e della Roma, come anche la favola vissuta mercoledì sera allo stadio, rappresentano un qualcosa che appartiene unicamente a chi è tifoso di questa maglia come me come voi. I miei gol sono serviti a far vincere la squadra e la società che amo da sempre. Questo deve unire e non dividere. Lunedì ci sarà una grande partita e per me, come sempre, conta solo una cosa: gioire con i miei compagni, l’allenatore, la società e i nostri tifosi unici. Forza Roma!!!".