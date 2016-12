Roma, Totti: "Gioco ancora 2-3 anni, finché il fisico regge"

Francesco Totti non vuol sentire parlare di ritiro e alza ancora l'asticella: "Sto per arrivare al capolinea ma finché il mio fisico regge continuo, ho altri 2-3 anni per pensarci". Al Maurizio Costanzo Show, il capitano della Roma dimostra di essere ancora sintonizzato sulla carriera da calciatore: "Non ho ancora pensato a cosa fare in futuro". Poi, sul figlio: "Spero faccia un altro mestiere, visto il cognome che porta".