Roma, Totti: "Finché c'è la Juve arriveremo sempre secondi"

15:24 - E' un Totti amareggiato quello del dopo Juve-Roma: "C'è tanto rammarico, gli episodi hanno condizionato la partita - ha detto il capitano giallorosso a Premium Calcio - Alla Roma oggi mancano i tre punti. Finché ci sarà la Juve arriveremo sempre secondi, questo l'ho detto e lo dirò sempre, perché la Juve dovrebbe fare un campionato a parte. Noi siamo una squadra competitiva, che si è rafforzata ma quando la incontri succede quello che succede".

E ancora: "Quando smetterò potrò parlare con molta più facilità e avrò molto più tempo. L'obiettivo resta lo scudetto? La Roma non molla ma non voglio prendere in giro i tifosi. Finché succedono queste cose, non si può vincerlo. Ingiustizia? Spero sia buona fede". Poi Totti chiude definitivamente le porte alla Nazionale: "Basta, è finita. Sono uscito da campione del mondo ed è giusto così. Conte ha questo grande gruppo e spero possa fare bene all'Europeo e al Mondiale".