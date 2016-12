Roma, Totti: "Fermiamo la Juve e riapriamo il campionato" 

15:22 - "Possiamo dare un senso a questo campionato, riaprendo un discorso che sembrava già chiuso". La vigilia di Roma-Juventus si anima con le parole di Francesco Totti. Il capitano giallorosso, sulle colonne del Corriere dello Sport, racconta in prima persona il momento della sua Roma: dalla sofferta qualificazione agli ottavi di Europa League alle settimane difficili che la squadra di Garcia ha vissuto in questo inizio 2015.

Dopo la sosta invernale Totti e compagni in campionato hanno raccolto due vittorie, sei pareggi ed una sconfitta: un ruolino di marcia decisamente non da pretendente al titolo, ma il numero 10 giallorosso afferma: "Ho passato un periodo non al meglio della condizione per via dell'influenza, ma ora è tutto superato. Quella contro la Juventus è una sfida che aspettiamo da tanto tempo, e all'Olimpico ci manca una grande vittoria per rivedere il nostro pubblico esultare con noi".

La tensione giusta potrebbe averla ridata il match di Rotterdam vinto contro il Feyenoord, che ha proiettato la Roma agli ottavi di Europa League: "Contro il Feyenoord non volevamo uscire dall'Europa, perché possiamo arrivare fino in fondo: nel prossimo turno ritroveremo la Fiorentina, in un derby tutto italiano. Ci hanno dato un dispiacere eliminandoci dalla Coppa Italia, ora tocca a noi restituirgli il favore". Non mancano i complimenti alle altre italiane in Europa ("Un buon segnale per il nostro calcio, importante per il ranking Uefa"), ed infine: "La stagione è ancora lunga, con tante partite da giocare. Con l'apporto dei nuovi arrivati, Ibarbo e Doumbia, e il rientro di Iturbe, potremo tornare ad essere la squadra che si divertiva e faceva divertire i tifosi". Parola di Francesco Totti.