Roma, Totti escluso: le reazioni su Twitter

L'esclusione di Totti decisa da Spalletti prima di Roma-Palermo ha fatto e sta facendo discutere un po' tutti. C'è chi si schiera dalla parte del capitano giallorosso che ha chiesto più rispetto e minuti giocati, e chi dalla parte del tecnico che non può e non deve fare favoritismi. Mentre buona parte del pubblico allo stadio si è schierato con il numero 10, ecco come ha reagito la rete...