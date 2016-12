Roma, Totti: "Continuo? Non lo so"

E' ancora tutto da decifrare il futuro di Totti , che dopo lo sfogo dei giorni deve ancora decidere cosa fare. Venerdì, dopo la gara con la Fiorentina, il capitano giallorosso è andato a cena insieme alla famiglia e ha così risposto ad alcuni tifosi. "Giocherai anche la prossima stagione? Eh, boh... Non lo so - la replica di Totti, come riportato da Romanews -. Non penso di incontrare il presidente prima della sua partenza: so' finiti gli incontri...".

SPALLETTI: "HO RISPETTO PER IL CAMPIONE E PER L'UOMO""Totti è la storia della Roma, il calciatore più forte del nostro dopoguerra. Io da lui ho imparato moltissime cose che poi ho riproposto". Così il tecnico della Roma Luciano Spalletti protagonista del programma 'Slideshow', sul canale tematico giallorosso. "Ha dato tanto sotto l'aspetto della qualità, dei numeri a questa squadra e questa società ed è giusto tutto quello che gli viene riconosciuto. Spero poi che lui riesca a chiudere nella maniera più corretta per quello che gli dice il suo cuore", ha aggiunto. "E' una situazione che mi mette in difficoltà perché molti poi vogliono abbinare la sua e la mia situazione ma io ho assoluto rispetto per il campione e per l'uomo Francesco Totti", ha ribadito Spalletti. Parlando della sfida di Champions League contro il Real Madrid, il tecnico giallorosso ha detto: "Ogni squadra è battibile. L'importante è sapere dove vuoi andare. A Roma se gli dai delle soddisfazioni te le rigirano con ancora più amore. Tu gli dai 10, loro ti danno 20".