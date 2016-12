Roma, Totti annuncia il rientro: "Dovrei esserci già con il Chievo"

La Roma ritrova il Capitano. Quasi sicuramente subito alla ripresa del campionato: ad annuciarlo, pur lasciando ancora qualche piccolo margine al dubbio, è stato lo stesso Francesco Totti: "Sicuramente tornerò presto, non so se alla prima o alla seconda partita del nuovo anno ma penso che il 6 gennaio a Verona dovrei esserci". Totti è assente dallo scorso settembre per l'infortunio accusato contro il Carpi: sinora conta tre sole presenze.