Roma-Totti, accordo raggiunto a 1,1 milioni di euro

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la Roma e Totti avrebbero ormai raggiunto l'accordo definitivo. Al capitano andranno 1,1 milioni di euro nell'ultima stagione a Trigoria . I diritti di immagine saranno a sua disposizione, mentre quelli della maglia andranno al club. Da definire solo gli eventuali diritti per prodotti da pubblicizzare sulla casacca giallorossa. A fine maggio James Pallotta sarà in Italia per firma e annuncio.

Totti contro il Chievo, entrando in campo al minuto 59 al posto di Salah, ha raggiunto un traguardo importante, quelle delle 600 gare in Serie A. E' terzo in assoluto in questa speciale classifica alle spalle di Paolo Maldini (647 e tutte col Milan) e Javier Zanetti, che si è fermato a 615 e tutte con l'Inter.