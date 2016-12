Roma, Totti a Striscia: "Con Spalletti tutto ok, stasera a cena insieme"

Doppia consegna del Tapiro d'oro per l'inviato di "Striscia la Notizia" Valerio Staffelli a Francesco Totti e Luciano Spalletti , protagonisti della litigata post Atalanta-Roma. "E' tutto a posto, stasera ci vado a cena insieme, è una bravissima persona - ha detto il capitano -. Il passato si dimentica, non è mai successo nulla fra di noi". Mano tesa da Spalletti: "Io rimarrò sicuramente, Francesco per altri 6, 7, 10 anni".

Staffelli ha intercettato a Trigoria i due litiganti che stanno dividendo il tifo giallorosso e ha chiesto loro spiegazioni sul diverbio post Atalanta. "E' tutto a posto, stasera ci vado a cena insieme, è una bravissima persona. Il passato si dimentica, non è mai successo nulla fra di noi" la risposta di Totti.



"Io con lui sono arrabbiato perché in un quarto d’ora poteva fare due gol e invece ne ha fatto solo uno. Lo tratto veramente come un calciatore importante" la risposta di Spalletti. Sul futuro: "Per la Roma Totti è uno sbocco. Io rimarrò sicuramente, Francesco per altri sei, sette, dieci anni" ha concluso l'allenatore giallorosso.