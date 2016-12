Roma, torna la Curva Sud per beneficenza

Ci voleva un'iniziativa benefica, quella organizza dall'ex Vincent Candela, per far tornare allo stadio Olimpico la Curva Sud, che dall'inizio della stagione diserta lo stadio per protestare contro la divisione del settore. Coreografie, cori, bandiere e striscioni per l'evento 'Voi siete leggenda', partita-esibizione il cui incasso viene devoluto in beneficenza. In 15mila hanno applaudito i grandi campioni del come Aldair, Boniek, Conti e Giannini.