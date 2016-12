Roma, torna il sereno tra Pallotta e Rudi Garcia

19:42 - E' tornato il sereno in casa Roma tra James Pallotta e Rudi Garcia. Il presidente e l'allenatore si sono incontrati all'Hotel de Ruiss in via del Babuino per pianificare il futuro. All'ingresso il numero uno statunitense ai giornalisti presenti ha risposto: "Rudi è il nostro allenatore, è qui soltanto per bere un caffè. È tutto ok, si tratta di una chiacchierata amichevole". Pallotta parlerà domani alle 8 in conferenza stampa prima di ripartire per Boston.

All'incontro presente anche Manolo Zubiria, il nuovo team manager responsabile della logistica che si occuperà dell’organizzazione del ritiro di Pinzolo e della tournée in Australia e Indonesia.

All'uscita Rudi Garcia ha scherzato: "Ci vediamo a luglio. Se abbiamo parlato di mercato? Abbiamo parlato di tutto, abbiamo deciso che io vado a Boston ad allenare i Celtics".