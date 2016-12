Roma, tifosi contro Pallotta: "Disertiamo l'Olimpico" 

22:32 - Tutti all'Olimpico per sostenere la squadra e rispondere da subito con la massima unità al sorpasso della Lazio? A quando pare no!!! Contro l'Atalanta la Roma rischia di dover fare i conti con uno stadio mezzo vuoto: questa infatti la forma di protesta decisa dalla tifoseria giallorossa, o meglio da una parte della stessa, per contestare la scelta del presidente Pallotta di non fare ricorso contro la chiusura della Curva Sud per gli striscioni contro la madre di Ciro Esposito mostrati in occasione del match con il Napoli. La proposta è stata lanciata lanciata un gruppo di supporter romanisti attraverso un comunicato firmato "Fucking Idiots Asr", con chiaro e polemico riferimento alle parole del patron statunitense contro gli ultras che avevano oltraggiato la signora Antonella Leardi.



Solidarietà dunque per la Curva Sud e toni durissimi contro Pallotta. E, osservando quando scritto sui vari social network, la richiesta potrebbe trovare molte adesioni domenica pomeriggio.



Ecco il testo del comunicato:

"Quando tuo padre era appena nato, noi eravamo a Campo Testaccio per un qualsiasi Roma-Dominante quando ti emozionavi con i tuoi Boston Celtics, noi pareggiavamo 2-2 con l’Atalanta con doppietta di Pruzzo, mentre più tardi, quando tu urlavi per un tap-in, noi ci emozionavamo per la nostra Roma-Torino e piangevamo per la nostra Roma-Liverpool. A 53 anni sei diventato proprietario della nostra Roma e per prima cosa hai modificato lo stemma del 1927 facendo tante belle promesse a cui abbiamo creduto, se pur con l’occhio vigile Romano. Nel frattempo, su tutti i campi, noi tifosi della Roma venivamo come sempre insultati con cori e striscioni, di cui mai ci siamo lamentati perché in fondo è il gioco delle parti ed il calcio non è quello sport con un canestro e un megaschermo che dice a dei giullari sugli spalti quando e come applaudire. Però ti sei permesso di dare dei “fottuti idioti” a 14mila tifosi e di non tutelare chi anticipatamente ti ha pagato facendo il gioco dei moralisti del nuovo millennio (giornalisti, osservatori e leghe di varia natura) che da sempre fanno le pulci solo e soltanto alla Roma e ai suoi tifosi. È anche per questo che siamo arrabbiati con te, James, ed è per questo che per solidarietà con la Curva Sud a Roma-Atalanta resteremo fuori, invitando tutti i veri tifosi giallo-rossi a fare altrettanto. Meglio essere fucking idiots, piuttosto che fucked idiots".