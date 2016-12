Roma, tegola Dzeko: si infortuna al ginocchio destro

Brutte notizie per la Roma. Edin Dzeko ha riportato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro nell'amichevole di domenica tra la sua Bosnia e la Spagna, persa per 3-1. Si tratta di un infortunio simile a quello che lo tenne fuori per un mese in questa stagione. L'attaccante, al centro di diverse voci di mercato, è atteso a Roma per sottoporsi a ulteriori esami: si ipotizza circa un mese di stop.