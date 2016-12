Roma, Szczesny: "Vogliamo vincere il derby"

Szczesny ha poi continuato: "Sappiamo che per i tifosi non può essere una partita come le altre, ma per lo deve essere perché vale tre punti. Vogliamo che siano felici e cercheremo di portare a casa i tre punti". Con ogni probabilità sarà un altro derby orfano del tifo delle curve: protestano da mesi contro le misure di sicurezza ordinate dal prefetto Gabrielli e seguiranno il match lontano dallo stadio. La Curva Sud si è già data appuntamento a Testaccio e ha ribadito la sua decisione con due striscioni esposti nel quartiere ("Nati contro il potere, per un amore che non conosce barriere!" e 3-4-16, tutti a Testaccio!").