Roma, Szczesny: "Puntiamo allo scudetto"

Riparte il campionato e Rudi Garcia rimane sotto esame, ma Wojciech Szczesny lo difende: "Abbiamo avuto un avvio difficile ed era normale metterlo in discussione, ma lavora sodo e con dedizione e tutto questo lo trasmette alla squadra. Lui è per noi la persona giusta al 100%". Il portiere polacco, arrivato in prestito dall'Arsenal, ha parlato anche di obiettivi: "Noi puntiamolo scudetto e vogliamo recuperare punti in campionato".