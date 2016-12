Roma, svelati gli interni del nuovo stadio

11:26 - Sul sito stadiodellaroma.com sono state pubblicate in esclusiva e per la prima volta delle foto degli interni di quella che dalla stagione 2016-17 sarà la nuova casa della Roma, un moderno impianto ispirato al Colosseo che avrà 52,500 posti a sedere che possono arrivare a 60,000 per i grandi eventi internazionali.