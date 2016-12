Roma, Strootman torna in gruppo

Luciano Spalletti può sorridere. Kevin Strootman, dopo essere sceso in campo venerdì scorso per 45' con la ''Primavera, nella seduta mattutina di martedì si è allenato per la prima volta con il gruppo dopo 13 mesi di assenza per la terza operazione al ginocchio sinistro in meno di due anni. Lo sfortunato centrocampista olandese giocherà ancora un match con la Primavera e tra un paio di settimane sarà a completa disposizione di Spalletti.