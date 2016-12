Roma, Strootman senza pace: probabile una nuova operazione

Un calvario infinito quello di Strootman, ancora alle prese con i problemi al ginocchio sinistro. Negli ultimi giorni il centrocampista è stato visitato da numerosi medici, molti dei quali gli hanno suggerito di tornare sotto i ferri per la terza volta negli ultimi 17 mesi. Una soluzione, quella dell'operazione, che metterebbe fuori causa il giocatore per l'intera stagione. L'olandese non ha ancora deciso, anche se l'intervento è sempre più probabile.

BALDISSONI: "TORNERÀ PIÙ FORTE""Le condizioni di Kevin non sono una novità degli ultimi giorni. La sua situazione è sempre la stessa: il giocatore sta affrontando col supporto della società un periodo di recupero, e sta valutando assieme a noi quali sono le scelte migliori per affrettare questo recupero". Così il dg della Roma, Mauro Baldissoni, prova a fare chiarezza sulla situazione dell'olandese.



"Se dovrà operarsi nuovamente? Come ho detto si valutano le soluzioni che possano consentire a Kevin di tornare in campo nella migliore condizione possibile, e nel tempo più idoneo possibile - ha aggiunto il dg giallorosso nel corso della presentazione a Trigoria del difensore slovacco Gyomber -. Le soluzioni verranno identificate a breve insieme e poi saranno rese note, ma il tema è estremamente delicato e non essendo io un medico non ho altro da aggiungere. Noi lo aspettiamo a braccia aperte, sappiamo che tornerà più forte di prima".